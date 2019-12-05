Perakendede en az % 10 büyüme bekleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Perakende Günleri'nde bir araya gelen sektörün önde gelen oyuncuları, 2020 ile ilgili pozitif mesajlar verdi. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Sektörün en az yüzde 10 büyümesini öngörüyoruz" dedi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, verimliliğin artırılması için çalıştıklarını belirtirken, Kategori Mağazacıları Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, "Ağustostan beri olumlu rüzgâr esiyor" diye konuştu. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, gelecek yıl yüzde 20 büyüme öngördüklerini dile getirdi.