VakıfBank ve TNB’den Dijital İşbirliği

VakıfBank ve Türkiye Noterler Birliği arasında "Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi Verilerinin Paylaşımına" yönelik protokol, 3 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in katılımı ile düzenlenen törende imzalandı. Protokol sayesinde Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi'nde bulunan vekâletname-azilname verileri, ilk defa bir banka tarafından sorgulanabilecek. Noterliklerde ve yurt dışı konsolosluklarda vekâletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde vekaletnamelerin varlığı, doğruluğu ve geçerliliği, sistemden online olarak kontrol edilebilecek.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZDE TEKNOLOJİ MERKEZDE

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, törende yaptığı konuşmada "Yenilikçi yaklaşımıyla sektöründe öncü olan Bankamız ile Noterler Birliğimizin gerçekleştirdiği tam verimli entegrasyonla bir ilke daha imza atmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu işbirliği sayesinde, vekâletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlanacak. Noterlerimizin, Bankamızın ve müşterilerimizin hayatı kolaylaşacak. Çağdaş bankacılık misyonumuz gereğince, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden her daim faydalanıyoruz. Dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Dijital dönüşümün ön planda olduğu bugünlerde, Bankamızda tüm süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlıyoruz. Bankamız ile Noterler Birliğimizin işbirliği sonucu çalışmaları başlatılan tam verimli entegrasyon süreci de bu yaklaşımımızın bir parçasıdır" dedi.

SAHTE VEKâLETNAME İLE İŞLEM YAPMA RİSKİ ORTADAN KALKACAK

Üstünsalih, "Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon sayesinde vekâletname ve azilname sorguları online olarak gerçekleştirilebilecek. Vekâletnameyle işlem yapılması esnasında sistem, otomatik olarak Noterlik Paylaşım Sistemi'ne yönlenecek ve vekâletname ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Müşterinin vekâletname teyidi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacağı için şubedeki işlem süresi kısalacak, sağlanan verimlilikle birlikte müşteri memnuniyeti de artacak. Bankamız müşterileri adına sahte vekâletname ile işlem yapma riski ortadan kalkacak, noterler tarafından Bankamız şubelerine telefonla destek verme süreci bitecek, süreç yalın ve daha güvenilir bir hal alacak" diye konuştu.

BENZER İŞBİRLİKLERİNE DEVAM EDECEĞİZ

VakıfBank'ın dijitali merkeze alan yaklaşımıyla sektöre yön verdiğine dikkat çeken Üstünsalih, "Bu işbirliğimiz de dijitalleşme yaklaşımımızın bir parçası. Bundan sonra da hizmet kalitemizi, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artıracak benzer işbirliklerinde güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz. Ürün ve hizmetlerimizle toplumun her kesiminin yanındaki güç olmaya, müşterilerimize en yeni dijital çözümleri sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, "Adalet Bakanlığımız ile uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, noterliklerimizde ve yurt dışı konsolosluklarımızda yapılan vekâletnamelerin varlığının, doğruluğunun ve geçerliliğinin kurum ve kuruluşlar tarafından sorgulanmasına ve azil olup olmadığı bilgisine erişmelerine imkân sağladık. Bakanlığımızın da onay verdiği bu protokol ile ilk olarak VakıfBank'la yapacağımız entegrasyonla bu hizmeti sağlamış olacağız" dedi. Cin, "Böylece VakıfBank ilgilileri, bankaya gelen bir müşterinin elindeki vekâletnamenin işlem yapma engelinin olup olmadığını tespit edebilecek. Sonuç olarak banka tarafında da işlem güvenliği tesis edilerek sahteciliklerin önüne geçilmesi sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.