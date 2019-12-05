Yatırım trenini kaçırmayın

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye'ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı" dedi. Manzini, tekrar ivme kazanan Türk ekonomisinin İtalyan iş insanları için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi.Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye'den çekilmediğine dikkat çeken Manzini, "Türkiye'ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu ama yükseliş başladı" diye konuştu.TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nun toplantısına katılan iş insanları 2020'ye ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını ifade etti. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, ekonomide son çeyreğin daha iyi gittiğine dikkat çekerek, "2020'de de başlangıcın olumlu olacağını düşünüyoruz. 2019'u yönetebilenler 2020'de çok rahat edecekler" dedi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. ENKA İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tara da Türkiye ekonomisinin 2020'de 2019'dan daha iyi olacağını vurguladı.