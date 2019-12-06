Bakan Albayrak, Ulu Cami'de cuma namazını kıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile birlikte cuma namazı için Erzurum Ulu Cami'ye geçti. Camiye gelenlerin cumasını tebrik eden Albayrak, vatandaşlar ile kısa bir sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bir bölümü basına açık olan toplantıda Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen, Albayrak'a Erzurum'da yapmış oldukları çalışmalardan ve hedeflerinden bahsetti. Daha sonra Sekmen, Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan yapılan ve tamamlanmış projelerin maketlerini göstererek, çalışma ve faaliyetlerini Bakan Albayrak'a anlattı.

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Erzurum Valiliğine geçti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra esnafın durumu hakkında değerlendirmelerde bulunmak için Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanları gezdi. Dükkanda bulunanların hal ve hatırını soran ve isteklerini dinleyen Berat Albayrak, çalışanlarla da hatıra fotoğrafları çektirdi.

ESNAF ZİYARETLERİNDE YOĞUN İLGİ

Albayrak, Esnaf ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların isteklerini ilgiyle dinledi. Bir vatandaş Bakan Albayrak'a, "Uçak biletleri çok pahalı, uçak sayısı da azaldı buna bir çözüm bulun bakanım" çağrısında bulundu. Albayrak vatandaşa cevaben, "Çok fazla talep var bu sebeple uçak sayısı da azaldı bizim, uçak sayısını da arttırmamız lazım" şeklinde konuştu.

Vatandaşların sorunları için diğer konularda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'e yönlendiren Albayrak, vatandaşlardan dua istedi.



Kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı Erzurum'da, esnaf ziyaretinde bulunurken çatıda bulunan sarkıtların düşme ihtimaline karşı Bakan Albayrak, şemsiyeler ile korundu.