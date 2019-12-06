Gıda enflasyonunu önleyecek teklif!

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici, hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek. Aracılar aradan çıkacağı ve daha ucuz girdiler ile üretim yapılacağı için gıda fiyatlarında düşmeler olacak. Düzenleme aynı zamanda gıda spekülatörlerine de göz açtırmayacak. AK Parti tarafından önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulacak yasa teklifinde yer alacak düzenlemeler şöyle:Öncelikli olarak seracılık ve kadın kooperatifleri güçlendirilecek. Bu alanlarda güçlü kooperatiflerin kurulması sağlanacak. Ama temel olarak şu anda uygulanan kooperatifçilik sistemi baştan sona değiştirilecek. Yeni bir anlayış ile bunların birer büyük şirket gibi işlemesi, kâr etmesi sağlanacak.Çok sayıda üretici bir araya gelip ilaçtan gübreye, tarım aletlerine kadar olan alımları toplu yapacak. Toplu alımlar nedeniyle firmalar daha düşük fiyat verecek. Böylece girdilerde önemli düşüşler yaşanacak. Örneğin, üretici tek başına traktör alınca piyasa fiyatından ödeme yapıyor. Bin kişilik bir kooperatif üyeleri için toplu alım yapınca firmalarda buna göre çok daha düşük rakamlar verecek.Aynı zamanda devlet kooperatiflere vergi avantajı sağlayacak,hallerde öncelik sağlanacak. İlaç alımından kolaylık sağlanacak, işçi temininden altyapıya kadar birçok alanda destek verecek.Mevcut kooperatif akraba kayırma ve makam dağıtma gibi suiistimaller nedeniyle ne kâr elde edebiliyor ne de büyüyebiliyor. Bunların da önüne geçilecek. Şirket mantığı ile oluşturulacak kooperatifler, ürünlerin satışı için isterse mağazalar da açabilecek. Model uygulamaya geçtiğinde tüketici daha sağlıklı ve daha ucuz gıdaya ulaşabilecek.