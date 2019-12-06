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Görme engellilerin dünyası ile renkleniyor

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Görme engellilerin dünyası EyeSense ile renkleniyor
Türk Telekom'un EyeSense uygulaması ile görme engelliler artık renkleri de ayırt edebiliyor. Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü öncesinde güncellenen görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan "EyeSense" uygulamasını yeni özelliklerle destekledi.
Yeni özellikler sayesinde uygulama "Renk Tanıma" özelliğiyle zenginleştirildi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi. Renk Tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komutla renklerin tanımını duyabiliyor. Geçtiğimiz yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu "Nesne Tanıma" özelliğiyle EyeSense uygulaması tüm nesnelerin kolaylıkla ayırt edebilmesini sağlıyor. Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor. Uygulama görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamalarını sağlamak için geliştirildi.
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Görme engellilerin dünyası EyeSense ile renkleniyor
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