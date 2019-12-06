Rahat olun 2020’de yüzde 5 büyüyeceğiz

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1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2020'de uluslararası kuruluşların tahminlerinin çok üstünde büyüyeceğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğiyle düzenlenen zirvede ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Yabancı kuruluşlar 2020'de yüzde 3 büyümemizi bekliyor. Ancak hedefimiz yüzde 5. Çoğunun büyüme rakamlarını tekrar düzenleyeceğine inanıyorum" dedi. Ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmelere dikkat çeken Nebati, şöyle devam etti: "Geçen yıl katıldığım toplantılarda verdiğim iyimser mesajlara, tabiri caizse, bıyık altından gülünüyordu. 'Dolar, döviz, enflasyon, faiz konusunda rahat olun, bunu önümüzdeki yıl konuşmayacağız' dediğimde bakışlardan tepkileri çok iyi anlıyordum. Şimdi ülkemizin ortaya koyduğu performansla tekrar aynı şeyi söylüyorum, Rahat olun." Yeni dünya düzeni dünya için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise "Ancak Türkiye için çok büyük fırsatlar sunuyor. Bunları çok değerlendirebilecek potansiyel ve güce sahibiz" dedi.Dünyada büyük bir gıda israfı yaşandığına dikkat çeken Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu ise konuşmasında "İklim değişikliğiyle mücadelede ve çözümde en güçlü ve kısa vadeli yönetilebilir çözümün yenilenebilir enerjiye geçmek ve bu üretimi artırmak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda son dönemlerde yapılan çalışmalar umut verici ve çok önemlidir" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de büyüme, üretim, ihracatta yakaladıkları başarıyı, hizmetlerde de sürdürdüklerini belirterek, "Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat yapıyor, her yere ayak basıyoruz" diye konuştu.