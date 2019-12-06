Siber güvenlik çözümü ihraç ediyoruz

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Kişisel verileri maskeleyen siber güvenlik çözümüyle dikkat çeken Kron, güvenlik yazılımı ihracatıyla da büyümeyi hedefliyor. Telekom ve finans kuruluşları başta olmak üzere kurumlara operasyonel güvenlik, verimlilik, altyapı çözümleri sunan Kron, İzmir'e Ar-Ge merkezini açtı. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'deki iyi mühendislik ve yüksek yaşam kalitesinin cazibesine dikkat çeken Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:"Kron olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren Türkiye'nin yazılım ve yüksek teknoloji alanındaki gelişmesine katkı sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Bu bağlamda İzmir, bizler için her zaman bir cazibe merkezi oldu" Yenel, 600 metrekarelik Ar-Ge merkezinin şimdilik 16 kişilik bir ekipten oluştuğunu söyledi. Yeni açılan İzmir ofisi dışında Kron'un şu anda İstanbul, New Jersey, Ankara, Dubai ve Islamabad'da yer alan kadroları ile faaliyetlerini yürütüyor.Firma aynı zamanda, Türkiye'deki ofislerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu şirket Ironsphere'le yurt dışında satış pazarlama ve destek faaliyetlerini ve bu pazarlarda edindiği global trendleri ve deneyimleri Türkiye'deki ofislerine taşıyor. Milyonlarca müşteriye sahip telekom ve finans kuruluşlarının yetkili erişim güvenliği platformunu Türk Telekom başta olmak üzere telekom ve finans kurumlarına sunduklarını belirten Lütfi Yenel, yazılım ihracatı büyümek zorunda olduklarına vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye'de telekom ve finans sektöründeki kısıtlı müşteri sayısıyla yetinemezdik. İhracat bizim için büyümenin anahtarı oldu. ABD ve Pakistan başta olmak üzere 26 ülkeye yetkili erişim güvenliği platformunu ihraç ediyoruz. Gelirimizin yüzde 40'ını yazılım ihracatı oluşturuyor. Bu oranı büyütmeyi hedefliyoruz."Telekomşirketlerine ve büyük kurumlara yüksek teknolojiye sahip yazılım ürünleri ve çözümleri sunmak üzere 2007 yılında kurulan Kron, 2011 yılından itibaren halka açılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. İstanbul ve Ankara dışında Ar-Ge yatırımlarına İzmir'de devam eden Kron'un toplam cirosu 1 Ocak - 30 Eylül 2018 döneminde 15.33 milyon TL iken, yüzde 76.8 artış ile 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde 27.12 milyon TL'ye çıkarma başarısını gösteriyor.Yetkili erişim güvenliği, abone doğrulama ve yetkilendirme, servis sağlayıcı trafik loglama, ağ ve bilişim teknolojisi altyapısını izleme, ağ izleme ve servis kalitesi ölçümleme ve bulut tabanlı kablosuz ağ hizmetleri çözümünü Telekom ve finans kurumlarına sunan Kron'un hedefinde sağlık kurumları var. Kişisel veriler konusunda sağlık sektörünün çok kritik regülasyon sorumluluğu olmasına karşın çözüm için harekete geçen kurum sayısının çok az olduğunun altını çizen Lütfi Yenel, kişisel verileri maskeleyerek hastanelerin siber güvenlik konusunda önlem alabileceğinin altını çizdi. Bu aşamada sağlık sektöründe siber güvenlik riskleri artarak devam ederken hastanelerde yaşanan kişisel veri krizi kurumların başına dert açacak gibi görünüyor.