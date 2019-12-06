SKY Team CEO’sundan havalimanına övgü

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Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı SKY Team'ın CEO'su Kristin Colvile, mimarisi ve yolculara kendilerini ferah hissettiren atmosferi ile İstanbul Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi. Sky Team, dünya genelindeki 7'nci özel yolcu salonunu İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde hizmete açtı. Açılışta konuşan CEO Kristin Colvile, İstanbul Havalimanı'nda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek "İstanbul bizim için önemli bir şehir. Muhteşem bir havalimanı. Kullanılan doğal ışıkları, doğal malzemeleri, dizaynı, yüksek tavanları, yolculara kendilerini gayet ferah hissettiren atmosferiyle İstanbul Havalimanı'nı çok harika buldum" dedi.