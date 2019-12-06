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: zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret Ocak zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği zammı için görüşmeler 2 Aralık’ta başladı. Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, detaylar ise netleşiyor. Bilindiği üzere asgari ücreti belirlemede bazı kriterler mevcut. Bunlar, toplantıda belirlenecek rakamlar ile birlikte enflasyon rakamları oluyor. Daha önce Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili, ‘Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.’ demişti. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zam miktarı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini ve detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 12:31
Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret Ocak zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Türkiye'de milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam miktarını beklemeye koyuldu. Ocak ayının gelmesine bir aydan az bir süre kala konuyla ilgili son dakika gelişmeleri takip edilmeye başlandı. 7 milyonun üzerinde kişiyi etkileyecek olan asgari ücret zammı yeni yılda ne kadar olacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce konuyla ilgili çok önemli detaylar paylaşmıştı. Selçuk, 'Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.' demiş ve devam etmişti. Peki, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2020 Ocak Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve detayları sizler için hazırladık…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK? İŞTE YANITI

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili açıklamaları, detayları ve son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilir, şuana kadar verilen teklifleri görüntüleyebilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret Ocak zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
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