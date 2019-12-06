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Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar 2020 zam yapılacak? Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevabı

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yılda 2 defa zam alan vatandaşlar, bu maaş artışlarından birini Ocak ayında birini de Temmuz ayında alıyorlar. Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala arama motoru üzerinden ‘’ sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Bilindiği üzere şuana kadar 5 aylık veriler açıklandı ve açıklanan veriler doğrultusunda 2020 Ocak zammı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Peki, 2020 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:13
Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar 2020 zam yapılacak? Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevabı

? Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaşın heyecan ile beklediği Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşayan emekliler, ayrıca iki dini bayramda da biner liralık ikramiyenin sahibi oluyorlar. Yapılacak zamlardaki en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şuana kadar açıklanan enflasyon oranlarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Hal böyleyken pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak' sorusunu araştırıyor. Aralık enflasyonuna göre bu rakam artış veya azalma gösterecek. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili gelişmelerini sizler için hazırlamış bulunmaktayız.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve enflasyon rakamlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar 2020 zam yapılacak? Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevabı
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