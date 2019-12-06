Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar 2020 zam yapılacak? Ocak ayı Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevabı

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Türkiye'de 12 milyonun üzerinde vatandaşın heyecan ile beklediği Ocak ayının gelmesine kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşayan emekliler, ayrıca iki dini bayramda da biner liralık ikramiyenin sahibi oluyorlar. Yapılacak zamlardaki en önemli etken ise, enflasyon rakamları oluyor. Şuana kadar açıklanan enflasyon oranlarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Hal böyleyken pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak' sorusunu araştırıyor. Aralık enflasyonuna göre bu rakam artış veya azalma gösterecek. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlamış bulunmaktayız.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine ve enflasyon rakamlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…