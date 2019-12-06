Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimler! Ziraat, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri ve ekonomide yaşanan yukarı yönlü ivme meyvelerini kredi faiz oranlarında kendini gösterdi. Bankalar yaşanan pozitif gelişmeler sonrası kredi faiz oranlarında son dakika olarak indirime gitti. Kredi kullanmak isteyen kişiler kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Uzmanlar kredi faizlerinde kış ayına girilecek olması ve Merkez'in son PPK toplantısından çıkması muhtemel indirim ile birlikte kredilerlede düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99