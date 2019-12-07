Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! Engelli 7 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

yatan iller sorgulama! Engelli 7 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

Yaşadığı evde hasta ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların maddi destek amaçlı yatırılan parası (maaşı) için araştırmalar sürüyor. Engelli kişilerin yakınları adına alacakları belge ile alınan gelirin istenilen sınırda olması şartlarıyla Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne başvuru yaparak devlet tarafından yapılan bu maddi destekten faydalanabilmektedir. Her ay düzenli olarak yatmakta olan bu para için internet üzerinden Aralık ayı yattı mı? Şeklindeki araştırmalar devam ediyor. Peki, Aralık ayı yatan iller hangileri? yattı mı? Sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:50
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! Engelli 7 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği maaşı yatan iller internet üzerinden araştırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar Aralık ayı (aylığı) sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatırıldı mı? Sorularına yanıt arıyor işte detaylar…

EVDE BAKIM AYLIĞI YATTI MI?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Aralık ayı maaşları ile ilgili detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! Engelli 7 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN