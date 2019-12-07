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Aramco piyasadaki rekorları alt üst etti

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Aramco piyasadaki rekorları alt üst etti
ÜÇ yıldır süren ve yılan hikâyesine dönen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun halka arzı gerçekleştirildi. Şirketin yüzde 1.5'lik hissesi halka açıldı. Başkent Riyad'da yapılan ilk halka arzda 25.6 milyar dolarlık hisse satıldı. Bu rakamla firma 1.7 trilyon dolarla dünyanın halka açık en büyük şirketi oldu. Suudi Arabistan'ın hedefi şirketin 2 trilyon dolarlık değere ulaşması olsa da Çinli Alibaba'nın 2014'te New York'ta sattığı 25 milyar dolarlık hissenin rekoru kırıldı. Aramco en değerli şirket rekorunu kırarak ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1.1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı.
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Aramco piyasadaki rekorları alt üst etti
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