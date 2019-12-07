Halkbank: Yasal haklarımızı kullanacağız

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HALKBANK'TANABD'de süren dava ile ilgili açıklama geldi. New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nin, Halkbank avukatlarının "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini reddetmesi üzerine açıklama yapan banka, ABD'deki emsal davaları hatırlatarak, "Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır" dedi. Açıklamada, hâkimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların da tarafsızlığa gölge düşürdüğü belirtildi.