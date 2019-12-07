Saldırıları boşa çıkardık artık yeni bir dönem

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından, alınan önlemlerin etkisiyle, uluslararası finans çevrelerinin 'etkileyici' olarak tanımladığı performans 1 yıl aradan sonra tekrar büyüme trendine dönmeyi sağladı. Türkiye ekonomisinde yeni dönemin hareket noktası ise 'değişim ve dönüşüm' olacak. "Türkiye için değişim başlıyor" sloganıyla Erzurum İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.Son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kalındığını ifade eden Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, ekonominin potansiyelini ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek, Türkiye'nin potansiyelini kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız" dedi.Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti: "Pazartesi günü üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye... Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar. Ekonomimiz, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.95 oranında pozitif büyüme kaydetti." Son üç çeyrekte negatif olan sanayi sektörünün katkısının üçüncü çeyrekte pozitife döndüğünü vurgulayan Albayrak, 2020'de yüzde 5 büyüme hedefinin de yakalanacağını vurguladı.BİR sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördüklerini anlatan Albayrak, "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Albayrak, ihracatta geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın artış yaşandığını ifade ederek, aynı tarihteki dış ticaret açığının yüzde 52 oranında düşerek 25 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.EYLÜL ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket sayısını geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum. Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum. Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumu'ndan olan alacaklarıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını 145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk, yıl sonuna kadar bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah."SALI günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak kasım ayındaki bu hafif baz etkisi yükselmesini gördük. Eylül itibarıyla, yıl sonu koyduğumuz yüzde 12'lik enflasyon hedefinin altında bir gerçekleşme olacağını düşünüyoruz. Kasım ayında enflasyonda yüzde 10.55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık bir düşüş oldu. ÜFE yüzde 40'tan 4.3'e geriledi. Enflasyon ve faizler düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş inmeye başladı. Dolayısıyla maliyetleri rahatlatan bir sürece girdik."ERZURUM'DAN sonra Ağrı'ya giden Albayrak yoğun ilgiyle karşılaştı. İş dünyasına seslenen Albayrak, muhalefetin gizli gizli IMF ile otel odasında buluştuğunu hatırlatarak, "Bizi IMF'ye yönlendirmeye çalıştılar. Biz anlaşmadık. 'Türkiye bu süreçten daha güçlü çıkacak' dedik, öyle de oldu" dedi.