VİA Port’un sahiplerine FETÖ davası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sahipleri olan Bayraktar Kardeşler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şirketine eşit hissedarı olan Ali Bayraktar, Coşkun Bayraktar ve Mehmet Bayraktar'ın FETÖ ile irtibatlı oldukları ve örgütü finanse ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Savcılık, Yargıtay'ın ilgili kararları doğrultusunda şüphelilerin eylem çeşitliliğiyle örgüt bağlantılarının mevcut olduğunu, bu kapsamda silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediklerine dair dava açılmasına yeterli delil bulunduğunu kaydetti. Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. İddianamede Coşkun Bayraktar'ın terör örgütüne müzahir olan ve KHK ile kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri A.Ş.'de yüzde 5 ortaklığının olduğu, bu şirketle ilgili soruşturma yürütülüp şüpheliler hakkında dava açıldığı kaydedildi. Şüphelinin Bank Asya hesaplarının da incelendiği, hazırlanan raporda Coşkun Bayraktar'ın 25 Aralık 2013 tarihi sonrası hesaplarında artış tespit edildiği belirtildi. İddianamede, 2013'te bakiye bulunmayan hesabında 2014 Ocak-Ağustos ayları arasında 135 bin ila 280 bin lira aralığında artış olduğu ifade edildi. Şüphelinin FETÖ elebaşı Gülen'in "Bankaya para yatırın" talimatı sonrası harekete geçerek başka bankalardan Bank Asya'ya nakit para yatırdığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda şüphelinin amacının örgüt çağrısının ardından bankayı fonlamak olduğu kanaatine varıldı. İddianamede, Ali Bayraktar'ın da 2010/2012 yıllarında örgütün çatı yöneticilerinden olan Mustafa Talat Katırcıoğlu ile 5 görüşmesinin olduğu belirtildi. Yine şüphelinin tıpkı kardeşi gibi 25 Aralık 2013'ten sonra Bank Asya hesaplarında artış olduğu kaydedildi. İddianamede Mehmet Bayraktar'ın ise KHK kararıyla kapatılan 4 derneğin yönetim kurulunda bulunduğu belirtildi. Mehmet Bayraktar'ın Bank Asya'da da hesabının olduğu, FETÖ'nün çağrısının ardından bankaya para yatırdığı tespit edildi.İDDIANAMEDE, MASAK tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Buna göre Ali, Coşkun ve Mehmet Bayraktar kardeşlerin ortağı olduğu Bayraktar Kardeşler İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na 2011'de 590 bin lira, 2012'de 1 milyon 10 lira, 2013'te 1 milyon lira ve 2014'te 100 bin lira bağışta bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili Ali ve Mehmet Bayraktar ifadelerinde, vakfı ilk kez duyduklarını ve yapılan yardımdan haberlerinin olmadığını iddia etti.