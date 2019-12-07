Yatırım iklimi bahara dönüyor

BUGÜN NELER OLDU

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) "iş yapma kolaylığı" için toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen YOİKK toplantısında Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Eylem Planı ele alındı. Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçen yıl 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya, bu yıl da 10 basamak birden atlayarak 33'üncü sıraya yükseldi. Toplantıda, Türkiye'nin iş yapma endeksinde öncelikli ilk 20 ülkeye girmesi için yol haritası masaya yatırıldı. Yatırım Danışma Konseyi de prensip olarak her yıl Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak. İhtiyaç duyulan sektörlere ilişkin teknik komiteler kurulurken, özel sektörün ihtiyaçları göz önüne alarak yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılacak. Yeni yıldan itibaren bu konuda adımlar hızlanacak.