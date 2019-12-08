İŞKUR tarafından kendi istekleri dışında çalışmalarına son verilmiş vatandaşlara verilen ücrete işsizlik maaşı denir. İşsizlik maaşı belli başlı şartların sağlanması ile birlikte çalışanlara belli bir süre boyunca faydalanmaya hak kazandığı sosyal bir haktır. Sosyal devlet anlayışı gereği, çalışan işçilerin işsiz kaldıkları süre boyunca hayatlarını idame ettirebilmeleri için sağlanan bu destekten faydalanabilmeleri için birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi ise kişinin kendi rızası dışında (bazı durumlarda değişkenlik gösterir) iş akdine son verilmesidir. Peki, En yüksek işsizlik maaşı ne kadar? 2020 işsizlik maaşı tavan tutarı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları haberimizin içerisinden öğrenebilirsiniz. İşte taban ve tavan işsizlik maaşı tutarları ve 2020'de zam gelecek mi? sorularının yanıtları…

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK? 2020 İŞSİZLİK MAAŞI TAVAN TUTARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 600 günün üzerinde sigortalı olarak çalışıp en az son 120 gününde ödemeleri yapılmış vatandaşlara sunulan bir haktır işsizlik maaşı. Bu haktan faydalanabilmek için ise belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ise çalışanın kendi rızası dışında (belli başlı şartlar hariç) iş akdine son verilmesidir. Peki, İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK? 2020 İŞSİZLİK MAAŞI TAVAN TUTARI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşındaki artışlar hem asgari ücret tutarı hem de enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bilindiği üzere 2 Aralık tarihinde Asgari ücret zam görüşmeleri başlamış ve bu görüşmelerden çıkacak sonuca göre işsizlik maaş tutarı belli olacak. İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak ve 2020 işsizlik maaşı tavan tutarı ne kadar olacak? sorularının yanıtlarını açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde öğrenebilecekseniz…

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞI TABAN VE TAVAN TUTARI NE KADAR? 2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2019 tarihinde işsizlik maaşı en düşük 1.015 lira olurken, en yüksek 2.030 lira olmuştu. Yeni yılda işsizlik maaşı ile ilgili henüz net bir bilgi olmazken, yapılacak zam tutarındaki en önemli etkenler enflasyon rakamları ve asgari ücrete yapılacak zam miktarı olacak.