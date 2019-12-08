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İHL’de geceyarısı kış tatbikatı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Bu yılın ilk 11 ayında 47 milyon 297 bin yolcu ve 295 bin 163 uçağa hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda (İHL) kışa yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda 350'nin üzerinde personele eğitim verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin de havalimanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Taksi yolları ile uçak park yerlerinde 45 araçla gece yapılan kar temizleme tatbikatına katılan Keskin, yeni üretilen ve denenmesi için İstanbul Havalimanı'nda bulunan iki aracı da test etti.
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İHL’de geceyarısı kış tatbikatı
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