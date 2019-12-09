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zammı belli oldu mu? ve ne kadar olacak?

Aralık ayına girdikten itibaren çalışan vatandaşlar 2020 yılında zammı ve ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Kişilerin yaşamsal yani temel ihtiyaçlarını sağlayabilmesine yetecek olan kısacası çalışan vatandaşa verilebilecek en düşük ücrettir. Her yıl Aralık ayında yapılacak zam oranının belirlenmesi adına komisyon toplanmaktadır. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında 'Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.' demişti. Peki, ve AGİ ne kadar olacak? 2 Aralık tarihinde belirlenmesi adına görüşmelerin başlatıldığı ve tam 7 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:18
Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

kişinin günlük temel ihtiyaçlarına göre komisyon tarafından yer yıl enflasyon oranı gibi belirli bazı rakamlara göre belirlenmektedir. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olarak tanımlanan bu tutarın amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılaması baz alınarak karar verilir. Her yıl belli kriterlere göre belirlenen bu tutar 2020 yılına günler kala özellikle çalışan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ne kadar olacak? 2020 belli oldu mu? ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce konuyla ilgili oldukça önemli detaylar paylaşmıştı. Selçuk, 'Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.' Şeklinde açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi mi? Haberimizin devamından tüm detaylarına ulaşabilirsiniz…

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Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?
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