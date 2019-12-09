Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret kişinin günlük temel ihtiyaçlarına göre komisyon tarafından yer yıl enflasyon oranı gibi belirli bazı rakamlara göre belirlenmektedir. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olarak tanımlanan bu tutarın amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılaması baz alınarak karar verilir. Her yıl belli kriterlere göre belirlenen bu tutar 2020 yılına günler kala özellikle çalışan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı belli oldu mu? AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha önce konuyla ilgili oldukça önemli detaylar paylaşmıştı. Selçuk, 'Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz.' Şeklinde açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi mi? Haberimizin devamından tüm son dakika detaylarına ulaşabilirsiniz…