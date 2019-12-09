Sosyal güvenlik sisteminin en çok kafa karışıklığına sebep olan konuların başında dul ve yetim maaşları geliyor. Vefat eden eşi ya da babası üzerinden dul veya yetim aylığı alan kişiler, sigortalı olarak çalıştıkları iş yerinden, kendi kusur ve istekleri dışında işveren tarafından çıkartıldıkların işsizlik maaşı alma haklarının olup olmadığını araştırıyor. Söz konusu vatandaşlar, 4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısı, iş akdinin sona erdirilme sebebi gibi şartları sağlayarak başvuru yaptıkları takdirde işsizlik ödeneğinden faydalanabilir mi? İşte dul ve yetim aylığı alanlar işsizlik maaşı alabilir mi sorusunun cevabı…

EŞİNDEN EMEKLİ MAAŞI VE YETİM MAAŞI ALANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Vefat etmiş olan ebeveynlerin geri kalan çocukları, kadın veya erkek olduğu fark etmeksizin ebeveynlerinin vefat etmiş olması dolayısıyla yetim aylığı alabilmeleri için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ya da yabancı bir ülkenin mevzuatı kapsamında çalışmamaları, sigortalılıkları dolayısıyla kendilerine aylık bağlanmamış olması gerekir. Buradan yola çıkarak vefat eden kişi emekli olduğu için, geride kalan çocuklarına yetim maaşı bağlandığını söylemek mümkün.

Peki SGK kapsamında çalışan bir kişi, hem kendi maaşını hem de vefat eden ebeveyninin emekli maaşını alabilir mi? SGK'ya tabi bir şekilde çalışma hayatını sürdüren kişiler, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alabilir.

Sigortalı çalışanların yine sigortadan yetim aylığı alma durumları ise farklıdır. Bu durumda kız çocuklarının, evlenmesi, boşanması durumunda eski eşiyle yaşamaya devam etmesi ve son olarak sigortalı bir işe girmesi durumunda yetim aylığı kesiliyor.

Erkek çocuklar için ise durum farklıdır. Erkek çocukların yetim aylığından faydalanma durumu, eğitim durumları göz önünde bulundurularak planlanıyor.

Eğitim görmemiş olan erkek çocukları 18,

Ortaöğretim mezunları 20,

Lisans mezunları 25 yaşına kadar yetim aylığından faydalanabilir.

Öte yandan sigortalı bir işe giren erkek çocuklarının yetim aylığı kesilir.

Kız çocukların yetim maaşı ile birlikte işsizlik ödeneği almalarında ise istisnalar vardır. Bahse konu hak sahibi kız çocuğunun 4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu'na işsizlik maaşı almaya hak kazanması halinde yetim aylığı kesilmez, her iki maaşı da aşmaya devam eder. Aynı durum dul aylığı alan, yani eşinden emekli maaşı alan kadınlar için de geçerlidir. Çünkü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre yetim ve ölüm aylıklarının almasındaki şart, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır. İşsizlik maaşı ise 4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu kapsamında verilen geçici bir ödenektir. Dolayısıyla hak sahibi kişinin hem dul ve yetim aylığı hem de işsizlik maaşı alması mümkündür.