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Düşüşle başladı! ile ilgili son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Aralık 2019

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırım veya başka amaçlarla altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 6 Aralık tarihinden bu yana yarım, çeyrek ve başta olmak üzere altın fiyatları düşüş eğiliminde. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Haberimizde güncel altın fiyatları ile ilgili bilgilere ulaşabilir, yarım, gram, Cumhuriyet, ata, fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İşte canlı altın alış ve satış fiyatları

Giriş Tarihi: 10.12.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 07:41
Düşüşle başladı! Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Aralık 2019

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının durağanlaşması, Çin'de devam eden protestolar ve ABD endekslerindeki belirsizlik nedeniyle gözler borsaların yanı sıra üzerinde. Öte yandan bu hafta içerisinde Fed ve AMB ile birlikte Türkiye, Rusya ve Brezilya'da da para politikası toplantıları yapılacak. Türkiye, Brezilya ve Rusya'nın faiz oranlarını indirmesi bekleniyor. Bu kararların kur fiyatlarına nasıl yansıyacağı da dikkatle izleniyor. En son geçtiğimiz hafta güvenli liman alımları ile yükselen altın, 10 Aralık 2019 Salı gününe de düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK 2019

Güvenli bir liman olma özelliği ile ön plana çıkan altın fiyatları yakından takip ediliyor. Haberimizde, altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, güncel altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

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Düşüşle başladı! Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Aralık 2019
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