İkinci el otoda tarihi rekor yakın

BUGÜN NELER OLDU

Eylül 2019'dan bu yana yükselme trendine giren ikinci el otomobil pazarı yıl sonunda rekor kırmaya hazırlanıyor. TÜİK verilerine göre, ekimde 816 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satışı yapıldı. Böylece, ay bazında incelendiğinde tüm zamanların en yüksek satışı gerçekleşti. Kasım ve aralık satışlarının da eklenmesiyle ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarında başka bir rekor daha beklediklerini açıklayan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Geçtiğimiz yıl 6 milyon 156 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2019 sonunda yaklaşık 7 milyon ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışıyla yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz" dedi. İlk 10 aylık dönemde İkinciyeni.com'da yaklaşık 17 bin adet ikinci el araç satışı yapıldığını söyleyen Ayyıldız, sektöre paralel olarak en yüksek satışlarını eylül ve ekimde gerçekleştirdiklerini ifade etti.