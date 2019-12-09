İmamoğlu'na çok sert 'Kanal İstanbul' yanıtı! "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı nasıl yaptıysak..."

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan Kanal İstanbul projesi için 'cinayet projesi' diyen İmamoğlu'na çok sert yanıt geldi. CHP'nin ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olduğunu söyleyen Göksu, AK Parti'nin İBB'nin su zammını reddetmesinin ardından İmamoğlu'nun polemik yaratarak gündemi değiştirme telaşına girdiğini belirtti.

İşte Tevfik Göksu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamalar;

"UCUZ VE İYİ OLMAYAN BİR SİYASET"

Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır.

Bunu yaparken de, "asrın projesi" olarak adlandırdığımız bu büyük vizyon projesini "ihanet", "cinayet" ve "felaket" diye adlandırmak gibi son derece talihsiz bir yaklaşım ortaya koymuştur

KANAL İSTANBUL



Geçtiğimiz hafta su zammı ile gündeme gelen İBB Başkanı, AK Parti'nin zammı reddetmesi ile, Kanal İstanbul üzerinden polemik açıp, bir gündem değiştirme telaşına girerek, kendi tabiri ile söylüyorum, "ucuz ve iyi olmayan bir siyaset" yapmıştır. — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 9, 2019

"CHP ZİHNİYETİ TÜM BÜYÜK PROJELERE KARŞI OLMUŞTUR."

Esasında, bunda çok şaşırdığımız bir şey de yok. Çünkü yakın siyasi tarihimizi bilenler bilir ki, CHP zihniyeti bu ülkede yapılan tüm büyük projelere ve hizmetlere her zaman karşı olmuştur.

Zamanında, Vatan Caddesi'ne, Keban Barajı'na, otoyollara, köprülere, Marmaray'a, Yeni Havaalanı'na, Avrasya Tüneli'ne karşı olmuştur. Hiçbir gerekçe bulamazsa, "çevreye zararlı" demiş, "çok pahalı" demiş, "depremde ne olacak?" demiş, "rant kapısı" demiş, demiş de demiştir.

Şaşırdığımız bir şey yok. CHP budur. İBB Başkanı, CHP'de yeni bir ses olma iddiası taşıdığı için, kendisinden daha aklı selim açıklamalar duymak isterdik. Gündem değiştirme sevdasına, bu ülkenin asrın projesine karşı daha özenli ve daha bilgili bir dil kullanmasını beklerdik.

"MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ'Nİ, 3. HAVALİMANI'NI NASIL YAPTIYSAK..."

CHP'nin bütün itirazlarına rağmen nasıl otobanlar yapıldıysa, boğaz köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, 3. Havalimanı'nı bütün "istemezükçülere" rağmen nasıl yaptıysak, Kanal İstanbul da Allah'ın da izniyle yapılacaktır.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, son günlerde tartışma konusu olan Melen Çayı ile ilgili İBB Meclisinde açıklamalarda bulunarak, "Şu an İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su kullanılmaktadır. Bu suyun 1 milyon metreküpü, döşenen boru hatları sayesinde Melen Çayı'ndan gelmektedir. 2019 yılı başından bugüne kadar, İstanbul'da toplam 965 milyon metreküp su kullanılmış olup, bu suyun 312 milyon metreküpü, yani İstanbul'un suyunun yüzde 36'sı halihazırda Melen'den temin edilmektedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı 1. oturumu Saraçhane'de bulunan İBB binasına yapıldı. Oturumda grubu adına söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilk olarak önceki mecliste İSKİ tarafından önerilen su zammına neden hayır dediklerini açıkladı. Başkan Göksu, "CHP tarafından teklif edilen yüzde 80'e varan oranlardaki su zammına müsaade etmedik. Öncelikle bu kararımızın, İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti grubumuzun, zammın karşısında, İstanbulluların yanında yer almasını hazmedemeyen sayın belediye başkanı, ertesi gün kameralar karşısına geçerek bizleri incitici ifadelerde bulundu. Bu ifadeler aslında bize yönelik ifadeler olmanın ötesinde, sayın başkanın demokrasi ile gerçek bağını gösteren ifadelerdir. Doğru bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bize bir zam teklifi getirildi. Sonra kamuoyundan tepki gelince CHP farklı bir manevra ile teklifi çekti. Bizde ahlaki bir duruş gereği reddettik. 1.4 milyar parayı İstanbulların cebinde bıraktık. Ucuz kahraman sırtında küfesi olmadan bol keseden atandır. İstanbul halkı sizi seçti. Buna itirazımız yok. Sizi seçen halk bu meclis üyelerini de seçti. Bu meclis üyelerinin aldığı karara saygı duyacaksınız" dedi.

MELEN ÇAYI TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Başkan Göksu konuşmasının ikinci kısmını ise son günlerde muhalefet tarafından gündeme getirilen Melen Çayı'na ayırdı. Melen Çayı hakkında gerçekleri paylaşan Göksu, "Melen Projesi, İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen bir projedir. 1.aşamada; Melen-İstanbul arasına 189 kilometrelik bir isale hattı döşenerek, 1. pompa istasyonu tamamlanmış ve 22 Ekim 2007 yılından itibaren Ömerli Barajına su verilmeye başlanmıştır. 2.aşamada; Melen-İstanbul arasına 189 kilometrelik iki ayrı isale hattı daha döşenmiştir. Bunun yanı sıra 2 ayrı pompa istasyonunun da yapımı tamamlanmış, aynı zamanda gelen suyun arıtılması için 720 bin metreküp kapasiteli Cumhuriyet Arıtma Tesisi kurulmuştur. Böylelikle Melen Çayı'ndaki su seviyesine göre her iki hattan İstanbul'a aktarılabilecek su miktarı yıllık 536 milyon metreküp ulaşmıştır" dedi.

"İSTANBUL'UN SUYUNUN YÜZDE 36'SI HALİHAZIRDA MELEN'DEN TEMİN EDİLMEKTEDİR"

Başkan Göksu konuşmasına şöyle devam etti: "3. aşama Melen'den gelen suyun İstanbul'a eşit olarak dağıtılması için, Boğaz'ın 135 metre altından, 5 bin 551 metre uzunluğunda ve 4 metre çapında tünel yapılarak 12.12.2012'de açılışı yapılmıştır. Melen suyu İstanbul'un her iki yakasına da dağıtılmıştır. 4. aşama, barajın yapılması aşamasıdır. Bu da 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Barajın gövde bölümünün yapımı tamamlanmış olmakla birlikte, güncel parametrelere göre yeniden revize edilmesi söz konusu olmuştur. Şu an İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su kullanılmaktadır. Bu suyun 1 milyon metreküpü, döşenen boru hatları sayesinde Melen Çayı'ndan gelmektedir. 2019 yılı başından bugüne kadar, İstanbul'da toplam 965 milyon metreküp su kullanılmış olup, bu suyun 312 milyon metreküpü yani İstanbul'un suyunun yüzde 36'sı halihazırda Melen'den temin edilmektedir."



"İNŞALLAH KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DE YAPACAK"

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi konusunda yaptığı açıklamalara da cevap veren Göksu, "Kanal İstanbul ile ilgili bir belediye başkanına yakışmayacak çok ağır ifadeler kullandı. CHP'li birisinin bu ifadeleri kullanması bizim yadsıyacağımız bir şey değildir. Sayın Başkanın CHP'de yeni bir soluk olacağını ifade ederek meydanlara çıktı. Bu millet CHP karşı çıkmasına rağmen Keban Barajı'nı yaptı. Avrasya Tünelini, birinci, ikinci, üçüncü boğaz köprülerini yaptı. İnşallah Kanal İstanbul projesini de yapacak" dedi.