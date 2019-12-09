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haberi: Milyonlarca memura müjde! İşte 2020 maaş zammı...

Ocak ayı yaklaşırken, 2020 zammı ile ilgili haberleri de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur maaşlara ne kadar zam yapılacağını merakla beklerken konu hakkında ' ne kadar olacak?' 'en düşük memur maaşı ne kadar?' 'memura aile yardımı' sorgulamalarını da internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan, ocak ayında memurlara yüzde 4 zam ve enflasyon farkı görünüyor. İşte memur maaş zammı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 10:01
Son dakika haberi: Milyonlarca memura müjde! İşte 2020 memur maaş zammı...

Milyonlarca memurun gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zammında. Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak.

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Son dakika haberi: Milyonlarca memura müjde! İşte 2020 memur maaş zammı...
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