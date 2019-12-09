Vatandaş TL mevduata koştu

BUGÜN NELER OLDU

Kur saldırısını, alınan önlemlerle bertaraf eden Türkiye, yeniden büyüme patikasına döndü. Finansal mimarinin yeniden şekillendirilmesi için atılan adımların da meyveleri toplanmaya başlandı. Merkez Bankası'nın swap piyasasında attığı adımlarla kurda istikrar sağlanırken, TL'ye geçişi hızlandıracak ürünlerle de dolarizasyonun hızı kesildi.Bankaların faiz riskini döviz likiditelerini kullanmadan yönetmelerini sağlayan Türk Lirası Referans Faiz Oranı'na (TLREF) bankaların ilgisi rekor düzeye ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre, bankaların TLREF'e dayalı borçlanma aracı ihraçlarının tutarı 13 milyar lira oldu. Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik oluşturulan TLREF, döviz ile TL anapara takas edilmediğinden dolarizasyonu azalttı. Şirketlere yabancı para yerine uzun vadeli TL kredi kullandırılmasıyla reel kesimin kur riskini de azalttı. Merkez Bankası verilerine göre reel kesimin bu yılın mart ayı sonunda 191.4 milyar dolar olan açık pozisyonu, eylülde 177.9 milyar dolara indi. Enflasyona dayalı mevduat ürünlerine ilgi, TL'yi de şaha kaldırdı. 3 Mayıs'ta 4 milyar TL seviyesinde olan enflasyona dayalı mevduatın büyüklüğü 51 milyar liraya çıktı. Yeni açılan mevduatın yüzde 91'ini bu ürünler oluşturdu.ATILAN bu adımların olumlu etkisi, Merkez Bankası'nın haftalık verilerine yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatı 22-29 Kasım tarihleri arasında 4.3 milyar TL artarak 1 trilyon 149 milyar liraya çıktı. Döviz hesaplarının büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar azalarak 193.7 milyar dolarla 27 Eylül'deki seviyeye indi. 27 Eylül'den bu yana TL mevduat ise 50 milyar lira arttı. Yurtiçi yerleşiklerin mevduatının yüzde 50.8'ini TL mevduatlar oluşturdu.BANKALAR, enflasyona endeksli ve enflasyon korumalı olmak üzere enflasyona dayalı iki farklı ürünü mudilere sunuyor. Enflasyona endeksli mevduat 92 gün ve üzeri, enflasyon korumalı mevduat ürünü ise 366 gün ve üzeri vadede açılabiliyor. Enflasyona endeksli mevduat ürünün getirisi, yıllık TÜFE enflasyon oranı ve marj toplamı ile hesap açılışında banka tarafından taahhüt edilen sabit faizden daha yüksek olanı dikkate alınarak belirleniyor. Enflasyon korumalı mevduat ürününün vade sonundaki getirisi ise yıllık TÜFE enflasyon oranı ve prim toplamından oluşuyor.