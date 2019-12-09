Yaşı beklemek için işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik ödeneği, SGK kapsamında çalışan bir kişinin işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre boyunca aldığı maaş olarak tanımlanır. Sosyal devlet anlayışı gereği, sigortalı çalışanların işten ayrılmaları halinde mağdur kalmalarını önlemek adına yürürlükte tutulan bu uygulamadan faydalanabilmek için birtakım şartların sağlanması gerekir. İşsizlik maaşı alma şartlarının ilki, çalışan kişinin iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmış olmasıdır. Bununla birlikte bir diğer koşul ise 4447 İşsizlik Ödeneği Kanunu'nda belirtilmiş olan gün sayısı kadar işsizlik ödeneği prim günü ödemesinin gerçekleştirilmesidir. Bu şartları sağlayan herkes İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Fakat bazı özel durumu olan kişiler bu ödenekten faydalanmasının mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bu duruma sahip kişiler arasında emeklilikte yaşı beklemek için işten ayrılan kişiler geliyor. Emeklilikte yaşı beklemek için işten ayrılanlar, kıdem ve ihbar tazminatı konularının yanı sıra işsizlik ödeneğini alabilme ihtimallerini merak içerisinde araştırıyor.

EMEKLİLİKTE YAŞI BEKLEMEK İÇİN İŞTEN AYRILAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu, işsizlik maaşı alma şartlarını düzenlemiş, kimlerin işsizlik maaşından faydalanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kanunun 51. maddesi uyarınca işsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişilerin;

İŞKUR birimlerine şahsen ya da internet üzerinden kanunda belirtilen başvuru süresi içerisinde müracaatta bulunarak, yeni bir iş almaya hazır olduğunu kuruma bildirmiş olması,

Kendi kusur ve isteği dışında iş akdinin sonlandırılmış olması,

İş akdinin feshinden önceki 120 günlük prim ödemesini aynı iş yerinde gerçekleştirmiş olması,

Son 3 yıl içerisinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödemesi yapmış olması,

İş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapmış olması gerekir.

Yukarıdaki kanun hükümlerinden yola çıkılarak anlaşılacağı üzere, emeklilik prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaş koşulunu sağlamayı bekleyen kişiler, kendi istekleriyle işten ayrılsalar dahi işsizlik ödeneğinden faydalanamazlar. Zira işsizlik maaşı, kendi isteği dışında işveren tarafından işten çıkarılan ve iş aramaya devam eden kişilere sağlanan bir maddi destektir.