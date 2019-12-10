Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 10 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı?

Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller internet üzerinden araştırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Bu ücretten faydalanan vatandaşlar Aralık ayı evde bakım maaşı (aylığı) sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yatırıldı mı? Sorularına yanıt arıyor işte detaylar…

EVDE BAKIM AYLIĞI YATTI MI?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Aralık ayı maaşları ile ilgili detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz...