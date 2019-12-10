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Ukrayna ve Pakistan’a açıldı

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.12.2019
ASELSAN Ukrayna ve Pakistan’a açıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle son 15 yılda şahlanış destanı yazan Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, 1 Ocak'ta Ukrayna ve Pakistan'da ofis açacak. Böylece Türk savunma sanayii ürünlerine ilgisiyle bilinen Ukrayna ve Türkiye'nin tek seferde en yüksek tutarda ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Pakistan'da Türk savunma ürünlerine erişim daha da kolaylaşacak. ASELSAN'ın halen Azerbaycan, Filipinler, Katar, Ürdün, Kazakistan, Suudi Arabistan, Malezya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Makedonya'da ofisleri bulunuyor. ASELSAN'ın faaliyete geçtiği ülkelerde yerelleşmesi, ihracat potansiyeline de önemli katkı sunuyor.
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ASELSAN Ukrayna ve Pakistan’a açıldı
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