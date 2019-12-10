Dikkat puanlarınız gidebilir!

BUGÜN NELER OLDU

Cüzdanlardaki kredi kartlarında biriken puanlar için markalar müşterilerine bilgi mesajları atmaya başladı. Kartlarda biriken ve para yerine geçen milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık'a kadar kullanılmaması halinde silinecek. 1 Ocak 2020 itibariyle tekrar biriktirilmeye başlanacak puanlar için bilgilendirme şartı bulunurken, tüketici birlikleri ise; vatandaşların alışverişler sonrası kazandıkları puanların silinmemesi için yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiğini belirtip son gün uyarısında bulunuyor. Giyimden kozmetiğe, akaryakıttan alışveriş merkezleri ve zincir marketlere kadar her alanda alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar yıl sonu itibarıyla siliniyor.Markaların daha fazla kişiye ulaşabilme ve kendilerine bağlama adına tüketicilere verdikleri indirim kartlarında biriken puanların kullanımı için son gün 31 Aralık. Söz konusu tarih itibarıyla puanların kullanılmaması halinde 1 Ocak itibarıyla toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar kartı veren markaya kalıyor.