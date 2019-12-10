İşsizlik maaşı başvuru süresi kaç gün? Zamanında başvuru yapmayan hakkını kaybeder mi?

Sigortalı çalışan; istek, yetenek ve sağlık açısından çalıştığı işin koşullarını sağlamasına rağmen işveren tarafından işten çıkarılması halinde işsizlik sigortası almaya hak kazanır. İşsizlik ödeneği olarak da adlandırılan söz konusu maddi destek, çalışan kişinin işsiz kaldığı süre boyunca hayatını idame ettirebilmesi için sağlanır. Bu destekten faydalanabilmek için iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde İŞKUR birimlerine şahsen başvurarak ya da İŞKUR internet adresi üzerinden başvurunun gerçekleştirilmesi gerekir. Söz konusu başvuru süresi içerisinde gerçekleştirilmeyen başvurular, geçersiz sayılır ve işçi, işsizlik sigortasından faydalanmaya hak kazanamaz.

İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet akdi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 51. maddesinde belirtilen hallerden birine dayalı olarak, işveren tarafından sona erdirilen işçi, 600 gün boyunca prim ödemesini gerçekleştirmiş, ödemelerinin son 120 gününü aynı iş yerinde çalışırken gerçekleştirmiş ise işsizlik sigortası almaya hak kazanır. Ödeneğin miktarı, sigortalı kişinin prime tabi gösterilen aylık brüt kazancına göre belirlenir.

İşsizlik sigortasından faydalanarak işsiz kaldığı süre boyunca maddi destek almak amacıyla başvuru yapacak olan sigortalı çalışanın, başvurusunu iş akdinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirmesi gerekir.

BAŞVURU SÜRESİ GEÇTİĞİ TAKDİRDE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMA HAKKI SON BULUR MU?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirildiği tarihten sonraki 30 gün içerisinde başvurunun tamamlanması gerekir. Sigortalı çalışan mücbir sebepler olarak nitelendirilen geçerli bir sebebi olmadıkça, kanunda belirtilen başvuru süresini geçirirse işsizlik maaşından faydalanma hakkını kaybeder. Söz konusu mücbir sebepler kaza, hastalık, ölüm gibi durumlardır.