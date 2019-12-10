Merkez’den karşılıklara üretime destek ayarı

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MerkezBankası (TCMB) kredi büyümesini zorunlu karşılıklarla ilişkilendiren düzenlemede tüketici fiyat endeksinden (TÜFE) arındırılmış hesaplamaya geçerken, uzun vadeli ticari ve konut kredilerini teşvik edecek bir uygulama başlattı. TCMB bankaların TL cinsi zorunlu karşılığa tabi pek çok yükümlülüğünde zorunlu karşılık oranını yüzde 2'ye düşürmeleri için gereken kredi büyüme oranı yüzde 10-20 aralığından yüzde 5-15 aralığına indirdi. Ancak kredi büyümesi hesaplamasında enflasyonundan arındırma getirilirken, sistem iki yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile beş yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerinde artışı teşvik edecek şekilde değiştirildi. Resmi Gazete'de dün yer alan değişikliklerin ardından TCMB'nin yaptığı açıklamada, "Böylece, üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut kredileri teşvik edilecektir" denildi.Yeni sistemde yıllık reel kredi büyümesi yüzde 15'in üzerinde olan bankaların uzun vadeli ticari ve konut kredilerinde büyümeyi sürdürebilmeleri için, kısa vadeli ticari ve konut kredilerindeki büyüme toplam reel kredi büyümesinden düşülüyor. Kredi büyümesi yüzde 15'in altındaki bankaların ise 5 yıldan uzun konut kredileri hariç bireysel kredilerdeki reel değişimlerin yüzde 50'si büyüme hesabına katılıyor. Böylece, bankalar alt eşik değeri geçmek için de iki yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile beş yıl ve daha uzun konut kredilerinde büyümeye teşvik ediliyor.Bankacılık sisteminde toplam mevduatın neredeyse tamamını oluşturan 1 yıla kadar vadeli TL mevduatlar için yüzde 7 veya 4 zorunlu karşılık tutulması isteniyor. Tebliğde yüzde 5-15 kredi büyüme oranını sağlayan bankalar için bu oran yüzde 2'ye indiriliyor. Merkez Bankası açıklamasında, "Kredi arzının tüketimden ziyade, üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesi teşvik edildi" denildi.