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Plajlarda yüksek ücret tarih olacak

Halk plajlarıyla hem canlanacak hem de yüksek ücretler tarihe karışacak. ’da bir, Kemer’de ise 2 halk plajı 2020’de hizmete açılacak

BURAK ERDEM ÇELİK BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Plajlarda yüksek ücret tarih olacak
Girışlerin ücretsiz olacağı ve benzerlerine göre çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajları uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkı ağırlayacak. Turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak ve iç turizmi hareketlendirmek için bugüne kadar halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni halk plajları için de çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonuna kadar Kemer'de 2, Bodrum'da ise 1 yeni halk plajı daha açılacak. Halk plajlarının sayılarının giderek artması ve önümüzdeki seneden itibaren Marmaris, Alanya, Didim ve Manavgat'a da yeni halk plajlarının açılması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz" şeklindeki sözlerinden sonra halk plajları yerli turistin gözdesi haline geldi. Girişlerin ücretsiz olduğu, iki cankurtaran ve bir hemşirenin de bulunduğu plajlar 400 kişilik şezlong ve toplamda bin kişiye hizmet verebiliyor.
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Plajlarda yüksek ücret tarih olacak
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