Plajlarda yüksek ücret tarih olacak

BUGÜN NELER OLDU

Girışlerin ücretsiz olacağı ve benzerlerine göre çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajları uygun fiyat ve yüksek hizmet standartları ile halkı ağırlayacak. Turizmin 12 aya yayılmasını sağlamak ve iç turizmi hareketlendirmek için bugüne kadar halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni halk plajları için de çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sezonuna kadar Kemer'de 2, Bodrum'da ise 1 yeni halk plajı daha açılacak. Halk plajlarının sayılarının giderek artması ve önümüzdeki seneden itibaren Marmaris, Alanya, Didim ve Manavgat'a da yeni halk plajlarının açılması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz" şeklindeki sözlerinden sonra halk plajları yerli turistin gözdesi haline geldi. Girişlerin ücretsiz olduğu, iki cankurtaran ve bir hemşirenin de bulunduğu plajlar 400 kişilik şezlong ve toplamda bin kişiye hizmet verebiliyor.