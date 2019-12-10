Kredi faiz oranları ne kadar? Son dakika Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kamu bankalarının ardından Yapıkredi ve Akbank da konutta faizi son dakika olarak 0.99'a çekerek ev sahibi olmak isteyenlere yönelik önemli bir kampanyayı başlattı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da bu haber sonrası harekete geçerek bankaların müşterilerine sunduğu fırsatları araştırmaya başladı. Özellikle vatandaşlar Merkez'in son politika faizi toplantısı sonrası kredi faiz oranlarında yeni bir indirim dalgasının başlayıp - başlamayacağını merak ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19 (Maaş müşterileri) 1.25 (Diğer müşteriler)

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99