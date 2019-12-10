Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kredi faiz oranları ne kadar? Son dakika Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

ne kadar? Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti oranları!

ile ilgili araştırmaları Merkez Bankası'ın 12 Aralık'ta yılın son faiz toplantısını yapacak olmasıyla bir hayli arttı. Geçtiğimiz toplantılarda Merkez'in politika faizinde düşüşe gitmesiyle ekonomide olumlu bir hava yaşanmış ve bu oranlarında kendini göstermişti. Ev, otomobil almak isteyen ya da ihtiyaçlarını gidererek borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar da internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arayarak en güncel kredi faiz oranları bilgisine ulaşmak istiyor. Biz de haberimizde en yeni oranları derledik. İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:39
Kredi faiz oranları ne kadar? Son dakika Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Kamu bankalarının ardından Yapıkredi ve Akbank da konutta faizi olarak 0.99'a çekerek ev sahibi olmak isteyenlere yönelik önemli bir kampanyayı başlattı. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da bu haber sonrası harekete geçerek bankaların müşterilerine sunduğu fırsatları araştırmaya başladı. Özellikle vatandaşlar Merkez'in son politika faizi toplantısı sonrası kredi faiz oranlarında yeni bir indirim dalgasının başlayıp - başlamayacağını merak ediyor. Peki ne kadar?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.19 (Maaş müşterileri) 1.25 (Diğer müşteriler)
: 1.19
Konut kredisi: 0.99

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları ne kadar? Son dakika Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN