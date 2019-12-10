Türk Eximbank marka kredisi desteğini artırıyor

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TürkEximbank, vadesini artırıp faizini düşürerek yeniden düzenlediği kredi ile yurtdışından marka almak isteyen ihracatçılara büyük fırsat sunuyor.Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, marka kredisini azami 3 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıla varan vadelerde yurtdışından marka ve marka ile ilgili tesis almak isteyen firmalara sunmaya başladı. Kredinin faiz oranı ise Euribor+2.75 olarak belirlendi. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların ve tüm ihracatçıların yurt dışından marka alımlarını finanse ettiklerini belirtti.Marka Kredisi programı ile yurtdışında yerleşik marka ve/ veya marka ile ilgili mağaza/tesis satın alınması; Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markasını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılması ve yerleşme faaliyetlerinin yürütülmesi için kredi başvuru tarihinden en çok bir yıl öncesine kadar yapılan harcamaların harcama belgeleri karşılığında, yapılacak harcamaların ise harcama taahhüdü karşılığında finansmanı sağlanıyor.Yurtdışında Türk ihracatçıları tarafından alınacak iyi markaların ihracatçılara güç katacağını belirten Güney, "Marka kredimizin toplam vadesini azami 10 yıla çıkardık. Ayrıca 3 yıla kadar da geri ödemesiz dönem içeriyor. Marka alımlarında ihracatçılarımızın rekabet avantajına sahip olmalarını hedefliyoruz. Bu bağlamda marka kredimizde faiz indirimimiz vade değişimini de dikkate aldığımızda 100 baz puanın üzerindedir" dedi.