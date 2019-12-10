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'ın konferansında çeviri krizi

'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı , çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:42
TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff, "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim" dedi. "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyen Christian Wulff, "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.

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TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi
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