Anahtar teslim finans kurumu

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Bankacılık ve sigortacılık alanında Avrupa'nın en büyük finans girişimlerinden biri olan FinLeap Connect'in Türk yöneticisi ve ortağı Taner Akçok, AB'ye açılmak isteyen firmalar için tüm incelikleri SABAH'a anlattı. Sigorta ve bankacılık alanında birçok ürün geliştirdiklerini söyleyen Akçok, aslında Silikon Vadisi'nde iki firma kurup satmış bir girişimci. 2019'da Forbes Dergisi '30 Yaş Altı 30 işadamı' listesine de giren Akçok, açık bankacılık ve sigorta alanında uzmanlaşmış durumda.Bankalara sigorta altyapısını ve kontrat taşıma servisleri de sunduklarını belirten Akçok, "Örneğin N26 bankası müşterimiz. Sigorta işlemlerinin pek çoğunu N26 kendisi yapmıyor. Ana işi bankacılığı başka bir şirketten alıyor. Yatırım ürünlerini başka bir yerden alıyor. Bu hizmetleri tek bir yerde birleştirerek katma değer sağlıyorlar" dedi. Almanya'da sigortacılık alanında satış ve teminat konusunda yeni ürünler çıkardıklarını da belirten Akçok, regülasyonu anlamanın kilit öneme sahip olduğunu belirtti.Bankacılık ve sigorta lisansları olan 700'ü aşkın finansal kuruluş ile çalıştıklarını belirten Akçok, "Ekim ayı itibarıyla hesap bilgi sistemleri ve ödeme başlatma sistemleri regülasyonları sebebiyle Türkiye pazarını da 2020 genişleme radarımıza aldık. Ayrıca Türk bankalarını ve Türk bankacılığını Avrupa'ya açmak için de çalışmalar yapıyoruz. Şu an Türkiye'den iki banka ile çalışıyoruz. Bunlardan birini kendi bankacılık lisansımız ve altyapımız ile Almanya'ya açtık ve çok hızlı bir büyüme trendi yakaladılar" dedi.Firmanın Almanya'da sıfırdan kurduğu bankanın adı ise Albaraka Türk'ün iştiraki olan Avrupa'nın ilk faizsiz ve tamamen dijital bankası olan insha. Bankanın şu andaki eleman sayısı sadece üç. Bu da açık bankacılık ve finans teknolojilerinin ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor. Akçok'a göre bu kadar hızlı bir şekilde Avrupa'da hareket etmelerinin sebebi regülasyonlara hakim olma ve pazar koşullarını bilme. Türk firmalarını bölgede yatırıma çağıran Akçok, kendilerinin Solarisbank ile bankacılık lisansı aldıklarını ve Schengen ülkeleri arasında rahatlıkla banka açabildiklerini söyledi. Kripto paralar konusuna da değinen ve ilk olarak ödeme sistemlerini etkileyeceğini vurgulayan Akçok, "Özellikle gelişen blockchain ve kripto para teknolojilerinin ödeme sistemlerinde kullanılması regülasyonların sürekli adapte olmasını gerektiriyor. Kripto paraların bankacılığı nasıl etkileyeceğini konuşacak olursak da şu an çok fazla kripto para var ve bu kripto paraların birçoğunun yüzde 50-60'ı halen bu paraları piyasaya süren şirketler tarafından elde tutuluyor. Bu da kripto para dalgalanmalarını manipülasyona açık hale getiriyor. Ama günün sonunda bu kripto paraların güvenli bir yerde tutulması, günlük kullanıma açılması ve yatırım araçları haline gelmesi gerekir. Bunun için de bir kanala yani bankaya ihtiyaç var" dedi.AXA Sigorta, hasar ödeme sistemlerinde dijital entegrasyona gitti ve uzaktan hasar tespiti ile ödeme yapmaya başladı. AXA Sigorta, Uzaktan Hasar Tespiti adını verdiği sistem ile artık oto hasarlarında müşterilerinin hasarlarını cep telefonu üzerinden kayıtlara alıp inceleyerek ödeme yapabiliyor. Uzaktan Hasar Tespiti sistemi ile ilgili konuşan AXA Sigorta Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Mert Ekitmen, "Sigortalılarımızın bir uygulama yardımı ile oto hasarlarında anında ekspertiz hizmeti almasını sağlayarak onarıma başlanmasını sağlıyoruz veya onarım yeri ile direkt irtibata geçerek ufak hasarlarda hasar onarım onay bekleme süresini ortadan kaldırıyoruz. Özellikle Anadolu'da uzak kasaba ve şehirlerde eksperin gelmesini beklemeden anında tespit yapılabiliyor" dedi.