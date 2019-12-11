Asgari ücret ile ilgili son dakika haberi! 2020 asgari ücret zammı için 3 formül! İşte detaylar

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan ikinci toplantıyla birlikte 2020 asgari ücret rakamı için kritik bir eşik de aşılmış oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki asgari ücret için öne çıkan üç formül neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

"KOMİSYON, VERİ VE RAPORLARI DİNLEYECEK"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını vurgularken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücret konusunda 2 bin 578 TL'nin altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini ifade etti.