Bakan Albayrak: Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasını 2022'de tamamlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl Halkbank üzerinden, önemli bir kısmı Hazine tarafından karşılanan yaklaşık 50 milyar liranın üzerinde 200 binden fazla KOBİ'ye, esnafa kredi kullandırıldığını bildirdi.





E-fatura sisteminin, tamamen kayıt içine geçişle ilgili olduğuna işaret eden Albayrak, "5 bin lira ve üzeri noktasındaki tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde, sürecin başlangıcından itibaren buna göre planlanmıştır. Eğer farklı sektörlerde sıkıntı olursa bunun için yasa çıkarmaya gerek yok. Tebliğle gelen talebe göre biz bununla ilgili düzenleme yaparak bunu da aşabiliriz." dedi.

Türkiye tarihinde ilk kez bor karbürün, nitelikli, katma değeri yüksek, kilo ve ton bazında en yüksek katma değerli maden geliri üretecek fabrikanın inşaatının başladığını, en kısa sürede biteceğini ifade eden Albayrak, Balıkesir'den sonra ikinci fabrikayı Kütahya'da yapacaklarını söyledi.

"Devamlı özel uçakla uçuyor." eleştirilerine değinen Albayrak, bakanlığına bağlı bir uçak bulunmadığını, acil bir durum olduğunda, çok nadir devletin uçağıyla uçtuğunu, ağırlıkla THY ve Anadolu Jet'i kullandığını belirtti.





Merkez Bankasının taşınmasının çok hassas bir konu olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin üçte birinin merkezi olması hasebiyle de küresel bir ekonomi merkezi olması itibarıyla sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, kurumlarla, finansal kurumlarla, uluslararası sektör ve firmalarla hemhal olmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankamızın da ilişkili kurumları, birçok kurumu yine Ankara'da kalacaktır. Bu manadaki ilişkili kurumlarının da geçmesi ülkemizin ali menfaatine hizmet etmektedir ki biz bundan gurur duyarız. İnşallah, 2022 yılında bunu tamamlayacağız."

Değerleme hesabından Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak hiçbir şekilde, hiçbir para kullanmadıklarını söyleyen Albayrak, "Kullanmayız da. Dünyanın en şeffaf merkez bankası bilançolarından biri olarak 2001, 2002'den sonra haftalık olarak Merkez Bankası bilançosu en ince detayına kadar, ne kadar doları var, ne kadar altını var, ne şekilde değerlendiriliyor, hepsi bilançosunda yer alır. Yeniden değerleme hesabının ötesinde, yıllık Merkez Bankası faaliyetlerinden kar elde ederse bu elde ettiği karların Hazineye dağıtımı söz konusu olduğunda Hazinemize alır, bunu da kullanır, ekonomimizin bütçesinde en iyi şekilde kullanırız." diye konuştu.