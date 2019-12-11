Hazine ihalelerinde faiz düştü

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665 milyon lira borçlanırken, faiz düştü. Bakanlık, ilk ihalede 6 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz, önceki ihaleye göre 1 puana yakın düşerek yüzde 11.32 oldu. İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yarım puana yakın düşerek yüzde 7.25 oldu. Hazine, aralıkta 11.7 milyarlık iç borç servisine karşılık 8.2 milyar TL'si piyasadan toplam 11.2 milyar iç borçlanma öngörüyor.