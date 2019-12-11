Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Hazine ihalelerinde faiz düştü

Hazine ihalelerinde düştü

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Hazine ihalelerinde faiz düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665 milyon lira borçlanırken, faiz düştü. Bakanlık, ilk ihalede 6 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz, önceki ihaleye göre 1 puana yakın düşerek yüzde 11.32 oldu. İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yarım puana yakın düşerek yüzde 7.25 oldu. Hazine, aralıkta 11.7 milyarlık iç borç servisine karşılık 8.2 milyar TL'si piyasadan toplam 11.2 milyar iç borçlanma öngörüyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ihalelerinde faiz düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN