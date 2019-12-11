Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizler düşecek mi?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılının son toplantısını yapacak ve Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Ekonomi piyasasını direkt olarak etkileyecek olan bu konu vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başladı. Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan son toplantıda verilecek olan bu karar için geri sayım resmen başladı. Ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında olduğu söyleniyor. Haberimizin devamından Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili resmi tarihe ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…