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hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizler düşecek mi?

binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak olan karar için Para Politikası Kurulu () son toplantıya girecek. Politika faizi yapılan son 3 toplantıda 1000 baz puan gerilemiş ve yüzde 24 seviyesindeki oran kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken birçok bankadan indirim haberi gelmişti. Tüm piyasaları direkt olarak etkileyecek olan bu açıklamaya herkes odaklanmış durumda. Peki, açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:32
Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizler düşecek mi?


Türkiye Cumhuriyet 2019 yılının son toplantısını yapacak ve Merkez Bankası açıklanacak. Ekonomi piyasasını direkt olarak etkileyecek olan bu konu vatandaşlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya başladı. Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Peki, açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan son toplantıda verilecek olan bu karar için geri sayım resmen başladı. Ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında olduğu söyleniyor. Haberimizin devamından Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili resmi tarihe ulaşabilirsiniz…
İşte detaylar…

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Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizler düşecek mi?
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