Part-time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi? Kısmi-sureli çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

Sosyal devlet anlayışı gereği olarak, çalışanların kendi rızaları dışında işsiz kaldıkları süre boyunca aldıklara ücrete işsizlik maaşı denir. Bu ücreti almak için belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi ise 'Kendi rızası dışında işsiz kalmak' ve belli bir süre sigortalı çalışma zorunluluğudur. Yine bu noktada çalışan bireyler tarafından merak edilen konular arasında 'part-time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi' sorusu oldu. 2018 yılından öncesine kadar part-time çalışanların herhangi bir şekilde işsizlik maaşı alma hakları bulunmuyordu. Ancak daha sonradan çıkan yasa ile bu hakkı kazandılar. Konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verirken, 'part-time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?' sorusunun yanıtını sizler için hazırladık…

PART-TİME ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ? KISMİ-SURELİ ÇALIŞANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan çalışanın bu süreçte geçimlerini sağlayabilmesi için devlet tarafından verilen bir haktır. Bu ücret sigortalı çalışma süresine göre belli bir süreliğine verilir. Ancak unutulmaması gereken nokta, her halde ve şartta işsiz kalan işçiye bu maaş ödenmemektir. Ancak bu şartları sağlayabilen işçi işsizlik maaşına başvurduğu takdirde işsizlik maaşı alabilmektedir.

Part-time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

Part-time (Kısmi-süreli çalışanlar) 2018 yılına kadar işsizlik maaşından yararlanma hakkına sahip değildi. Ancak daha sonradan çıkan bir yasa ile bu hakka tabi oldular. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı almak için öncelikle son 3 yıl içerisinde en az 600 gün priminin bulunması gerekmektedir.

Çalışanın işten ayrıldığı tarihten geriye doğru son 120 gün boyunca kesintisiz olarak yatırılmış olması gerekmektedir.

İşçinin kusuru yokken işten çıkarılmış olması veya işten ayrılma nedeninin haklı olması gerekmektedir.