Sermayesi olan herkes bankacı ve sigortacı olacak

Mastercard ve VISA gibi ödeme hizmeti şirketlerinin son dönemdeki en büyük öncelikleri ödeme sağlayıcısı olduğu platformlarda görünmez hale gelmek. Bu 'görünmezlik' POS makinesinden e-ticaretteki pazar yerlerine kadar birçok alanda kendini 'göstermeye' başladı. Finansın her alanında da artık görünen yüzler değişiyor diyebiliriz. Otel odası rezervasyonu yaparken ortada banka yok. Rezervasyonu sigortalatmak istediğinizde de artık sigorta şirketini görmüyorsunuz.

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Dijital hayat ve e-ticaret arttıkça ve pazar yerleri yaygınlaştıkça artık görünmez hale gelen finans kurumları aynı zamanda lokasyon bağımsız hale de geliyor. Örneğin şu anda Avrupa veya ABD pazarına girmek için artık bir bankacılık ve sigortacılık lisansı alıp orada yerel bir kadro kurmaya gerek yok. Bunu sizin için yapan firmalar var. Bankacılık lisansı alan bir fintech, tüm lisans ve pazar girişi işlemlerini yapıyor ve artık 'anahtar teslim' hizmet sunuyor.

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BUGÜN NELER OLDU

Sermayesi olan herkesin banka kurabildiği bir yere doğru gider miyiz bilinmez ama şu banka türlerini daha çok konuşacağa benziyoruz. Neobank (yeni bankalar) , betabank ve banka olmayanlar (nonbank). Bu türlerin en meşhurları N26, Monzo, Baidu, Simple ve Monese gibi firmalar. İster bir bankanın dijital iştiraki olsun, ister hiç lisansı olmadan hizmet veren bir banka olsun, kesin göreceğimiz tek şey ise artık bankacılık ve sigortacılığın outsource edilebilir birer hizmet haline geleceği.