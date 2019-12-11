Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ek ödemeler ne zaman? Tediye ödeme tarihleri belli oldu!

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri 2019 yılında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılda iki kez verilen ödemeler her yıl düzenli olarak yatırılıyor. Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler ağustos ayında verilmişti. Şimdi ise gözler ikinci tediye ödeme tarihine çevrildi. İkinci ödemeyle birlikte 13 günlük tediye işçilerin hesabına geçecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Peki Tediyeler ne zaman ödenecek? 2019 Tediye ödemesi ne zaman yapılacak?

TEDİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tediye ödemeleri gündemde aranan başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, tediye ödeme tarihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.