Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ek ödemeler ne zaman? Tediye ödeme tarihleri belli oldu!

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ek ödemeler ne zaman? tarihleri belli oldu!

ne zaman ödenecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Devlete bağlı kamu kurumlarında çalışan işçilere yılda iki kez verilen tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere ilk ödeme 9 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yılın son ödemesine çevrildi. Bir yılda 52 günlük ikramiye alan işçilerin bu yılki toplam ödemeleri böylece net olarak en az2.981, en yüksek olarak ise 4.079 lirayı bulacak. Peki ? Kamu işçisi ödemesini ne zaman alacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:26
Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ek ödemeler ne zaman? Tediye ödeme tarihleri belli oldu!

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri 2019 yılında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılda iki kez verilen ödemeler her yıl düzenli olarak yatırılıyor. Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler ağustos ayında verilmişti. Şimdi ise gözler ikinci tarihine çevrildi. İkinci ödemeyle birlikte 13 günlük tediye işçilerin hesabına geçecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Peki ne zaman ödenecek? ödemesi ne zaman yapılacak?

TEDİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tediye ödemeleri gündemde aranan başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, tediye ödeme tarihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Ek ödemeler ne zaman? Tediye ödeme tarihleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN