Turkcell’den üç yılda 3 milyar $’lık yatırım

BUGÜN NELER OLDU

25'inciyaşını kutlayan Turkcell, bu yıl ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza attı. 2019'un 11 aylık döneminde Turkcell müşterilerinin mobil internet kullanımı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 41 artışla 1 milyar 788 milyon GB'ın üstüne çıktı. Söz konusu dönemde, şirketin müşterileri 139 milyar 559 milyon dakikadan fazla konuşma gerçekleştirdi. 11 ayda 79 milyar mesajın gönderildiği BiP'te ise toplam 411 milyondan fazla çağrı yapıldı. Bu çağrılar üzerinden 2.3 milyar dakika sesli, 72 milyon dakika görüntülü görüşme gerçekleştirildi.Elde ettikleri sonuçların kendilerine cesaret vererek, yeni sorumluluklar yüklediğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni teknolojileri Türkiye'ye kazandırmak için 3 yılda, 3 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Finansal ve operasyonel açıdan başarılarla dolu bir yılı daha geride brakmaya hazırlandıklarını söyleyen Erkan, 2020'ye damga vuracak konuların başında fiber altyapı yatırımlarının geldiğini kaydetti. Erkan, şöyle devam etti: "Türkiye'de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bunu şirketler ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Hep birlikte yaparsak 3-4 milyar dolara çözebiliriz." 5G için hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Murat Erkan, "5G'nin önündeki en büyük engel fiber altyapı yetersizliği. Bu sorunu ne kadar hızlı çözersek 5G'ye o kadar etkin geçiş sağlayarak, bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabiliriz" diye konuştu.2020'de tech-fin, dijital iş çözümleri olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Murat Erkan, önümüzdeki yıl büyümelerine katkı sağlayacak iki önemli şirketin Turkcell İş Çözümleri ile Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri olacağını belirtti. Paycell'de 2022'de 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Erkan, "Bu alanda 41 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşacağız" dedi.Yerli girişimcilere destek olmaya devam ettiklerini söyleyen Genel Müdür Erkan, "Satın alma yaparken, yerli küçük girişimlerden hizmet alma konusunda kararımız var. Turkcell olarak yerli girişimcileri her alanda desteklemeye özen gösteriyoruz. Tedarikçilerimiz içerisinde de yerli firmalara pozitif ayrımcılık uygulayarak yerli ekosistemin gelişmesine katkıda bulunuyoruz."