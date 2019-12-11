Emeklilikte yaşı bekleyenler işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik ödeneği, SGK kapsamında çalışan bir kişinin işten ayrıldıktan sonra belirli bir süre boyunca aldığı maaş olarak tanımlanır. Sosyal devlet anlayışı gereği, sigortalı çalışanların işten ayrılmaları halinde mağdur kalmalarını önlemek adına yürürlükte tutulan bu uygulamadan faydalanabilmek için birtakım şartların sağlanması gerekir. İşsizlik maaşı alma şartlarının ilki, çalışan kişinin iş akdinin işveren tarafından sonlandırılmış olmasıdır. Bununla birlikte bir diğer koşul ise 4447 İşsizlik Ödeneği Kanunu'nda belirtilmiş olan gün sayısı kadar işsizlik ödeneği prim günü ödemesinin gerçekleştirilmesidir. Bu şartları sağlayan herkes İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Fakat bazı özel durumu olan kişiler bu ödenekten faydalanmasının mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bu duruma sahip kişiler arasında emeklilikte yaşı beklemek için işten ayrılan kişiler geliyor. Emeklilikte yaşı beklemek için işten ayrılanlar, kıdem ve ihbar tazminatı konularının yanı sıra işsizlik ödeneğini alabilme ihtimallerini merak içerisinde araştırıyor.
4447 sayılı İşsizlik Ödeneği Kanunu, işsizlik maaşı alma şartlarını düzenlemiş, kimlerin işsizlik maaşından faydalanmasının mümkün olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kanunun 51. maddesi uyarınca işsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişilerin;
Yukarıdaki kanun hükümlerinden yola çıkılarak anlaşılacağı üzere, emeklilik prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaş koşulunu sağlamayı bekleyen kişiler, kendi istekleriyle işten ayrılsalar dahi işsizlik ödeneğinden faydalanamazlar. Zira işsizlik maaşı, kendi isteği dışında işveren tarafından işten çıkarılan ve iş aramaya devam eden kişilere sağlanan bir maddi destektir.