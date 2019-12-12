2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün

BUGÜN NELER OLDU

2B taşınmazları ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 16 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek. Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllar kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılıyor. 2012'den bugüne kadar 791 bin hak sahibine yaklaşık 556 bin 2B taşınmazı satıldı. Toplam değeri 11.8 milyar lira olan satış bedelinin 8.8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalanı ise taksitler halinde alınıyor. Tarım arazilerinin satışından ise bugüne kadar yaklaşık 65 bin kişi yararlandı.