Asgari ücret son dakika gelişmesi: Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Görüşmeler kapsamında son durum

2020'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmeleri kapsamında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptı. Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında kritik bir eşik aşılmış oldu ve üç formül öne çıktı. Bilindiği üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR OLACAK?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net asgari ücret zammı konusunda açıklama da yapıldı. Peki, 3. toplantı ne zaman olacak?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.