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Asgari ücret hakkında haberi: 2020 için 3 formül düşünülüyor! İşte bilgiler

Türkiye'nin gözü-kulağı 'ndan gelecek haberindeydi. 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek zammı için bugün komisyon ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklamada, komisyonunun bağımsız olduğunu belirtti ve geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumuna göre yeni rakamı belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Toplantıyla birlikte '?' 'asgari ücret zammı' sorgulamaları da yoğun olarak gerçekleşti. Öte yandan zam oranı merakla beklenirken asgari ücret için 3 formül öne çıkıyor. Peki yüzde 15, 20, 27.6 zam oranlarıyla asgari ücret rakamı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 08:26
Asgari ücret hakkında son dakika haberi: 2020 asgari ücret zammı için 3 formül düşünülüyor! İşte bilgiler

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan ikinci toplantıyla birlikte rakamı için kritik bir eşik de aşılmış oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki asgari ücret için öne çıkan üç formül neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

"KOMİSYON, VERİ VE RAPORLARI DİNLEYECEK"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını vurgularken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücret konusunda 2 bin 578 TL'nin altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

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Asgari ücret hakkında son dakika haberi: 2020 asgari ücret zammı için 3 formül düşünülüyor! İşte bilgiler
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